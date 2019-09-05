Сергей Прядкин: «Хотим выработать с РФС дорожную карту по судейству»

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клуб РПЛ совместно с РФС хотели бы выработать дорожную карту, в которой будет прописаны пункты по улучшению работы арбитров в чемпионате России.

— Клубы РПЛ выступили с недоверием российским судьям...

— ...РФС пытается нас в этом вопросе поправить, чтобы мы говорили аккуратнее. Но есть объективные выводы, которые сделали ряд клубов после первой части чемпионата. Да, мы свое выразили недоверие, будет обращение, которое мы направим в РФС по итогам общего собрания. Речи о том, кто будет руководить судейством, не шла. Но то, что необходимо усилить внимание к воспитанию, к изучению трактовок правил российских судей. Мы пригласили РФС, Егорову открыто было сказано. Раньше клубы очень часто собирались и обсуждали судейские вопросы. Мы говорили о том, кто достоин работать или нет. Последние шесть лет не было такого обсуждения. Мы же не собираемся вмешиваться, мы уважаем конвенцию и различные регламентные нормы. Но мы же заказчик судейства, мы платим деньги, хочется, чтобы оно было ровным и одинаковым для всех.

— Резюмируя, вы просите не отставки Егорова, а реформ?

— Мы просим улучшения, будем так говорить. И, возможно, выработки дорожной карты — то, к чему мы стремимся. К подведению новых арбитров. Я помню четверых футбольных арбитров мы с президентом ЦСКА Евгением Гинером пролоббировали на исполкоме. Это еще когда Еськов был молодым! И очень мало молодых перспективных ребят с тех пор пришло в РПЛ. Мы говорим о подготовке, о физических кондициях, о трактовке правил и так далее. Мы в открытую выразили недоверие к Егорову. Надеюсь, нас услышат. (Александр Рогулев)

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