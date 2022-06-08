Вратарь «Ростова» Песьяков: «Я бы поставил памятник Акинфееву»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» отреагировал на слова игрока «Краснодара» Матвея Сафонова об Игоре Акинфееве.

— Матвей Сафонов недавно сказал, что для него Акинфеев — не потолок карьеры: «Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Я в том числе». Согласны с такой оценкой?

— Честно, я предпочитаю быть скромнее. Там же еще Солдатенко очень много говорит. Но время все расставит на места. Почему-то все говорят про Акинфеева... А я бы памятник поставил человеку! Вот у меня сын в нем души не чает. Мы с женой смеялись: Артем как-то сам собирал чемодан и положил туда фотографию Акинфеева. Так смешно и мило! Мы сняли видео и отправили Игорю. Он ответил: «Пусть жена не ревнует». Вот это я понимаю авторитет!

По итогам сезона Тинькофф РПЛ-2021/22 игорь Акинфеев показал лучший результат среди вратарей по количеству матчей на ноль.

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