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Песьяков — о поездках на поезде: «Меня будто колотили битами всю ночь!»

Песьяков признался, что поездки на поезде дались ему нелегко
Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в разговоре с «СЭ» рассказал, как поездки на поезде сказывались на физическом состоянии футболистов.

— Вы три месяца ездили на поездах. Это сказывалось на физическом состоянии?

— Последний выезд дался очень тяжело. Не знаю, с чем связано — до этого все нравилось. Я вообще люблю поезда. В детстве мы постоянно ездили на поезде в деревню. Обожаю эту атмосферу: можно побыть наедине с собой или пообщаться с ребятами — без гаджетов и интернета. Поездки в Тулу и Уфу получились шикарными, я даже не почувствовал, что сутки находились в пути! А вот последний выезд был жутким. Проснулся — меня будто колотили битами всю ночь! Причем такое разбитое состояние было не только у меня. Вроде тот же вагон и места, но все казалось не таким, как до этого. Я просыпался ночью раз 30... В общем, было тяжеловато.

Напомним, что аэропорты Ростова и других городов юга России временно закрыты. Недавно запрет на полеты был продлен до 31 мая.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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