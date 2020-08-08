Сергей Первушин: «Не скажу, что «Ростов» победил заслуженно». Была ничейная игра"

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями от поражения в матче 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» (0:1). По словам специалиста, команда наиграла на ничью.

— В первую очередь не получилось гол забить. Соперник забил на один больше и победил. не скажу, что заслуженно, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Это была ничейная игра, но нам не везет. Мы пока в стадии становления, ребята еще не притерлись. Но в целом этот поединок можно занести себе в копилку. Благодаря таким матчам мы будем расти как команда.

Не скажу, что быстрый гол спутал нам карты. Для нас каждое очко с любым соперником — это шаг вперед. Допустили ошибку при выходе из обороны в атаку и получили гол.