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Сергей Паршивлюк: «Спасибо огромное Шунину, обязательно ему проставлюсь»

20:06
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поле победы над «Ростовом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что если его команда будет играть в двух ближайших матчах с «Локомотивом» и «Зенитом» также, как сегодня, то есть шансы набрать очки.

— Какие мысли были после того, как Шунин отбил пенальти?
— Я думал о том, какую глупость совершил, когда так резко пошел на мяч. У меня не было мыслей забьт ионов или не забьет. Просто укорял себя. Слава богу, что у нас есть Антон Шунин, который выручил команду в такой сложный момент. Спасибо ему огромное. Проставлюсь ему.

— Игра была скорее равная?
— Она была равная до гола. После того, как мы забили, были моменты, чтобы убить интригу, забить третий мяч и игра была бы сделана. Получается, что у нас опять есть моменты, но мы их не забиваем и в итоге получаем такую вот концовку. Нам надо еще больше концентрироваться на своих моментах, чтобы реализовывать их и не было такой нервотрепки.

— Сейчас «Динамо» довольно высоко поднялось в таблице...
— Мы не смотрим в таблицу, потому что это бессмысленно. Два тура назад мы были в зоне вылета, а сейчас мы уже шестые-седьмые. И получается, что претендуем на еврокубки. У нас остались еще два важных матча с «Локомотивом» и «Зенитом». Это первое-второе место. Если будем играть, как сегодня, то у нас есть шансы. (Елена Григорьевская)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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