Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после ничьей с «Уралом» в 20-м туре чемпионата России (1:1) оценил игру своей команды.

— В первом тайме имели заметное территориальное преимущество, — сказал Овчинников. — Но почти не создавали моментов, действовали несколько медленно, можно было играть побыстрее. Во втором тайме пропустили необязательный гол, хорошо, что отыгрались в конце. Но в целом могли сыграть лучше.

— ЦСКА в первой части сезона часто много владел мячом, но не создавал моменты. Сейчас это вновь проявилось, хотя на сборах казалось, что картина будет иной.

— Это одна из проблем нашего чемпионата — много команд действуют строго от обороны, стоят сзади, надеясь только на контратаки. На сборах же все гораздо больше играют в атаку. Больше свободных зон, легче создавать и реализовывать моменты. Возможно, если бы сегодня забили первыми, было бы легче. Но сложилось так, как сложилось.