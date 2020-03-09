Сергей Овчинников: «Хотелось бы, чтобы нарушения трактовались одинаково»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» (2:3).

— Были игровые эпизоды, которые привели к пенальти в наши ворота и красным карточкам, — сказал Овчиникков в эфире «Матч Премьер». — Тут на усмотрение судьи. В некоторых турах трактуется одна позиция, сегодня — другая. Судья принял решение, мы обязаны его уважать. Хотелось бы, чтобы желтые карточки, стандартные положения — пенальти и штрафные — трактовались в одном ключе.