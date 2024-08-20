Депутат Обухов: «Не сторонник поощрять человеческие слабости. Пиво отдельно, футбол — отдельно»

Депутат Госдумы Сергей Обухов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении продаж пива на футбольные стадионы.

«Я не поклонник этого напитка, поэтому не самый большой сторонник решения этой проблемы позитивно. Должна решать спортивная общественность. Но, надеюсь, большинство будет за то, чтобы на стадионе болельщик вел здоровый образ жизни. Я не сторонник поощрять человеческие слабости. Пиво — отдельно, футбол — отдельно», — сказал Обухов «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что союз не может договориться с Министерством здравоохранения РФ о возвращения пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.