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Сегодня, 17:08

Заседание КДК, на котором рассмотрят поведение Клаудиньо, пройдет накануне матча со «Спартаком»

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КДК РФС проведет заседание организации в пятницу, 23 августа. На нем рассмотрят поведение бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

После игры Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее футболист раскритиковал судейство в матче.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками после 5 туров, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 балл.

В 6-м туре «Зенит» встретится со «Спартаком». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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