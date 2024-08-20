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Сегодня, 16:44

Газизов: «Динамо» выиграло борьбу за футболиста Джавада у больших клубов из Европы»

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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов оценил дебют полузащитник Мохаммаджавада Хоссейннеджада.

«Он является в Иране довольно известным и перспективным игроком, поэтому это не ново, ему всего 21 год. Его на родине очень хорошо знают, знают и скауты больших команд в Европе и везде. Мы надеемся, что его перспективы очень большие, мы выиграли борьбу за него у больших клубов, спасибо, что он выбрал нас. Пока все идет так, как надо», – сказал Газизов ODDS.ru.

В матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата» Хоссейннеджад забил дебютный мяч, который по итогам встречи стал победным для «Динамо» (0:1).

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Источник: ODDS.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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