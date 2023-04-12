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Судейство

Сегодня, 16:02

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Росстов» — «Зенит» станет Сергей Карасев, его ассистентами будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Владимир Москалев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Дмитрий Мосякин.

Матчи 23-го тура РПЛ пройдут с 15 по 16 апреля.

Все назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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