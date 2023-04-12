Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Росстов» — «Зенит» станет Сергей Карасев, его ассистентами будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Владимир Москалев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Дмитрий Мосякин.
Матчи 23-го тура РПЛ пройдут с 15 по 16 апреля.
Все назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ:
«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.
«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4