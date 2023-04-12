Нигматуллин считает, что Лантратову нужно играть за «Локомотив»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера железнодорожников Ильи Лантратова в «Зенит».

«Возможно, Кержаков и Лантратов — вратари примерно одинакового класса, но Лантратов моложе. В этом его преимущество. И все-таки по сейвам, наверное, Лантратов тоже опережает Кержакова. Как я предполагаю, вряд ли эта сделка возможна. Хотя, конечно, для «Зенита» нет ничего невозможного. Лантратов только недавно пошел на повышение из «Химок» в «Локомотив». И сразу же менять команду — это выглядит не совсем правильным. Мне кажется, что Лантратов пришелся ко двору в «Локомотиве», и ему нужно играть именно за красно-зеленых», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Лантратов выступает за «Локомотив» с января этого года. В составе московской команды 27-летний голкипер провел 7 матчей и пропустил 10 мячей. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.