Сергей Иванов рассудит «Сочи» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт РФС. Встречу «Сочи» — «Спартак» рассудит арбитр Сергей Иванов. Игра пройдет в Сочи 11 июля и начнется в 20.30 мск.

Ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» занимает 8-е место с 33 очками в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» — 30 баллов и 12-я строчка.