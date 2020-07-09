Сергей Иванов рассудит «Сочи» и «Спартак»
9 июля 2020, 22:40
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт РФС. Встречу «Сочи» — «Спартак» рассудит арбитр Сергей Иванов. Игра пройдет в Сочи 11 июля и начнется в 20.30 мск.
Ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.
«Спартак» занимает 8-е место с 33 очками в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» — 30 баллов и 12-я строчка.
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