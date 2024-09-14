Иванов: «Обидно, что ничейная игра с «Зенитом» заканчивается поражением ЦСКА»

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов подвел итоги матча армейцев с «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ (0:1).

— Как оцените сегодняшний результат?

— Обидно, что ничейная игра заканчивается поражением ЦСКА. Так было с «Локомотивом», «Краснодаром» и сегодня с «Зенитом».

— Как вам ЦСКА Николича?

— Они стараются, но пока не хватает мастерства.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.