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Сегодня, 11:45

Колосков предположил, с чем связан перенос голосования по возможному переходу в АФК

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС о переносе голосования исполнительного комитета на тему возможного перехода в АФК.

«Я говорил о том, что принимать решение о переходе, не зная точно, что нас ждут, безрассудство. Это действительно главный вопрос. Мы сейчас выйдем из УЕФА, и нас не примут в АФК. И что тогда будет? Очевидно, сейчас взяли время для того, чтобы согласовать этот вопрос более конкретно и с ФИФА, и с АФК. Без таких консультаций это было бы неразумно. Мы обязаны принять решение до конца года. Потому что если к этому времени мы не отправим письмо-уведомление в УЕФА, мы на полгода уже опоздаем. Там есть четко прописанное условие. До 31 декабря мы должны направить просьбу о выходе из организации», — сказал Колосков «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

РФС
Вячеслав Колосков
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РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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