Сергей Балахнин: "Сборная России оставила отпечаток на работе Слуцкого в ЦСКА"

Сергей Балахнин, работавший помощником Леонида Слуцкого в сборной России, отметил, что работа специалиста в национальной команде оставила след в его пребывании в ЦСКА. Сегодня армейский клуб объявил об уходе Слуцкого спустя семь лет сотрудничества.
– Все оставляет отпечаток, а работа в сборной – в большей степени, – цитирует ТАСС Балахнина. – Решение складывалось из множества факторов. И дело даже не в насыщенности года, чем больше он работает, тем лучше себя чувствует.
Слуцкий – мой друг и соратник, поэтому я всегда буду его поддерживать во всех начинаниях. Объективно на данный момент это самый успешный тренер России. Из этого вытекает и все остальное.
Сергей Наталушко
Реалист! Самый успешный тренер - Бердыев! Слуцкому до него ооооочень далеко! 21:42 Ну сколько же уже можно? Даже зарегистрировался, чтобы ответить. Сказано же в статье: Слуцкий - лучший тренер России. Вы, любители Бердыева, хоть бы раз прочитали в википедии, кто такой Бердыев, и какой он национальности. Писать всякий бред время есть, а две строчки в википедии прочитать - лень.
23:37 6 декабря
Реалист!
Самый успешный тренер - Бердыев! Слуцкому до него ооооочень далеко!
21:42 6 декабря
shpasic
может, это Слуцкий оставил отпечаток на сборной, вляпавшись в неё?
21:25 6 декабря