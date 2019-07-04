Сердар Азмун: "В белой или лазурной футболке хочу забить больше голов? Дай бог, чтобы эти две формы помогли нам стать чемпионами"

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун на презентации игровой формы на сезон-2019/20 ответил на вопросы журналистов.

– Как вам презентация новой формы? Такое единение с болельщиками.

– Слава богу, наши болельщики разбираются в футболе и стараются помогать нам. Мы со своей стороны должны делать свою работу хорошо, чтобы радовать их.

– Дай бог, чтобы эти две формы помогли нам стать чемпионами.

– Что вы думаете про матч с "Локомотивом"? Насколько Суперкубок важен для вас?

– Очень важен. "Локо" – хорошая команда с отличными болельщиками. Сделаем все, чтобы завоевать трофей. (Егор Бычков)