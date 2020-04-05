Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о пандемии коронавируса.

— Когда я разговаривал с доктором в Иране, он сказал, что через два месяца все будет хорошо, — сказал Азмун в прямом эфире в Instagram. — В Иране коронавирус пришел раньше, чем в России. Они не слушали рекомендации медиков. Первая проблема — они не закрыли аэропорты.

Возможно ли из-за этого застрять в России на долгий срок? Если люди не слушают врачей, то будет плохо. Если будут соблюдать карантин, то будет все хорошо.

Иран занимает седьмое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным в стране 58 226 заболевших, 3 603 человека умерли, 19 736 выздоровело.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.