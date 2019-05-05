Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, как команда отпраздновала завоевание чемпионского титула в самолете и опубликовал видео.

- Счастливый чемпион, - написал иранец в Инстаграме. - Когда посреди полет пилот говорит, что "Локомотив" проиграл 0:2, а ты чемпион... Я боялся, что мы упадем.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!