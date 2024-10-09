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9 октября, 02:27

Сенников: «Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова лучшим тренером РПЛ на старте сезона-2024/25.

«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11 туров. Если посмотреть, сколько россиян и воспитанников играет в «Локомотиве», я уверен, что многие клубы РПЛ стремятся к такому. Но кроме доверия Галактионов дает результат, что важно.
Не вижу смысла ему пробовать себя во главе сборной сейчас. Карпин продлил контракт на длительный срок, да и Галактионову не стоит пробовать совмещение. Уверен, что «Локомотив» не позволит ему так делать, но и уходить из клуба ему нет смысла сейчас при таких результатах и трудном положении сборной», — приводит Metaratings слова Сенникова.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками. Лидирующий «Краснодар» также набрал 24 очка, но опережает железнодорожников по дополнительным показателям.

Источник: Metaratings
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