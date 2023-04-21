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Сегодня, 15:45

Семшов заявил, что в матче «Зенит» — «Динамо» победит более везучий

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» встретится с московским «Динамо».

«Любая команда, которая проигрывает в кубке и вылетает из него, захочет забыть этот результат и изменить его в следующей игре с командой-обидчицей. Тем более «Зенит» сейчас потерял очки в Ростове. Многие считают, что бело-голубые сейчас не в лучшей форме, но они вырвали победу у нижегородцев в последнем туре. Команда приедет в Питер в приподнятом настроении и может показать хороший футбол. Думаю, матч будет результативным, будет ли в итоге победитель, трудно сказать. Хочется, чтобы игра была открытой и команды не боялись играть, кружились бы по-футбольному. Потому что для любого футболиста главное событие не тренировка, а конкретный матч чемпионата. Думаю, больше двух мячей будет забито в этой игре, а победит тот, кому сильнее повезет», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 22 апреля. Главный арбитр встречи Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-v-matche-zenita-i-dinamo-budet-zabito-bolshe-dvukh-myachei-a-pobedit-tot-komu-bolshe-povezet-245030/
Игорь Семшов
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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