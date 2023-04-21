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Сегодня, 15:37

Гафин заявил, что «Динамо» контактирует с европейскими клубами по трансферу Захаряна

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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес со стороны европейских клубов к полузащитнику команды Арсену Захаряну.

«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастет ли это во что-то более значимое», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 30 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5076013-gafin-u-dinamo-byli-kontakty-s-klubami-iz-evropy-po-zaharyanu-v-poslednie-paru-mesyacev.html
Арсен Захарян
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
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22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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Ахмат – Сочи
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ЦСКА – Локомотив
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