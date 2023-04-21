Гафин заявил, что «Динамо» контактирует с европейскими клубами по трансферу Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес со стороны европейских клубов к полузащитнику команды Арсену Захаряну.

«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастет ли это во что-то более значимое», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 30 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.