Победитель Лиги Европы-2020 вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Испанский специалист Хосе Антонио Ромеро вошел в тренерский штаб Жозепа Клотета в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

В 2020 году Ромеро работал в «Севилье», которая в в сезоне-2019/20 стала победителем Лиги Европы. До этого он входил в штаб Унаи Эмери в «Арсенале». Кроме того, 37-летний испанец работал в «Кордобе» и «Алькорконе».

После 23 туров «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.