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Семшов назвал заслуженной победу «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом»

Мария Гусева
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Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Я думаю, что здесь заслуга «Ахмата» велика, потому что сопернику не дал свободных зон, лишил «Зенит» этого, хорошо прессинговал. Наверное, сказались быстро забитые мячи, которые заставили игроков «Зенита» нервничать. Во втором тайме, безусловно, было понятно, что «Ахмат» будет играть строго в обороне, уповая на контратаки. Команда выполнила задачу тренера, думаю, что заслуженно победили за счет того, что в начале первого тайма не боялись играть в футбол, прессинговали, за каждый мяч грызлись, это очень важно», — цитирует ТАСС Семшова.

Бывший футболист высказался о возможных причинах поражения питерского клуба.

«Нельзя говорить, что был недонастрой, футбол этого не терпит, тем более «Зенит» играет для болельщиков на своем поле. Бывают такие матчи, когда у команды ничего не получается, потому что соперник играет на лучших качествах, соперник лишает «Зенит» возможности делать то, что многие позволяют, особенно когда обороняются всей командой. Здесь было хорошее перемещение со стороны «Ахмата», хорошо друг друга подстраховывали, была плотность в середине поля, так что «Зениту» тяжело было что-то сделать индивидуально», — резюмировал он.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

Источник: https://tass.ru/sport/16254307

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Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
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