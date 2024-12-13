Семшов назвал самых крутых футбольных экспертов

Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» отреагировал на получение «Золотого микрофона» как лучшему телеэксперту 2024 года.

— Многие удивились, что в рамках премии «Джентльмен года» вас по итогам 2024-го признали лучшим телеэкспертом. Как отреагировали?

— Спокойно. В моем понимании это больше командная награда. С футбольных времен знаю, что любой индивидуальный приз — заслуга целого коллектива. Так что разделяю «Золотой микрофон» со всеми экспертами, работающими на ТВ. Мы не только высказываем мнение об игре, но и учимся друг у друга, в каких-то ситуациях можем поспорить...

— Самый крутой эксперт — в вашем личном рейтинге?