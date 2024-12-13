Семшов: «Футбольная трансляция без звука — не для меня»

Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» высказался о критике Валерия Карпина в адрес футбольных комментаторов.

— Валерия Карпина настолько подбешивают комментаторы, что футбол теперь смотрит без звука. Вы хоть раз так делали?

— Никогда. Футбольная трансляция без звука — не для меня. Комментаторы мне не мешают. Наоборот, слушаю с удовольствием, что-то новое узнаю. Особенно это касается статистических выкладок. Нравятся Гусев, Генич, Аксенов, Шнякин, Нагучев, Меламед, Пойда... Ой, могу долго перечислять.