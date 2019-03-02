Семин высказался о возвращении Филатова в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2) прокомментировал информацию о том, что бывший президент железнодорожников Валерий Филатов вернется в клуб в качестве помощника генерального директора.

- Я ощущал и ощущаю себя нормально. Занимаюсь своим делом , - сказал Семин, отвечая на вопрос о возвращении Филатова в "Локомотив". - Они будут заниматься своим. (Андрей Михайлов)

Валерий Филатов работал президентом "Локо" с 1992 по 2006 год, в 2007 году его должность на один сезон занял Семин. В 1991 году Филатов недолгое время занимал пост главного тренера железнодорожников, а до этого два года ассистировал Семину.