Семин встретился с Лимой, который выигрывал чемпионат России с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился с бывшим полузащитником команды Лимой. Он опубликовал совместную фотографию в Instagram.

— Лима. Чемпион Италии и России на базе в Баковке, — написал Семин в Instagram. -Ты был важной фигурой в чемпионстве «Локо»! Настоящий профессионал!

49-летний Лима выступает за любительский итальянский клуб «Атлетико Арадео». Вместе с «Локо» он выиграл чемпионат России в 2004 году. Также он выступал за московское «Динамо».