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Семин встретился с Лимой, который выигрывал чемпионат России с «Локомотивом»

28 ноября 2019, 18:09
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился с бывшим полузащитником команды Лимой. Он опубликовал совместную фотографию в Instagram.

— Лима. Чемпион Италии и России на базе в Баковке, — написал Семин в Instagram. -Ты был важной фигурой в чемпионстве «Локо»! Настоящий профессионал!

49-летний Лима выступает за любительский итальянский клуб «Атлетико Арадео». Вместе с «Локо» он выиграл чемпионат России в 2004 году. Также он выступал за московское «Динамо».

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B5aZrFpiK7j/

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