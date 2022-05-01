Семин сравнил «Зенит» с «Баварией» после четвертой подряд победы в чемпионате России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

«Зенит» на правильном пути. Они явные лидеры в нашем футболе, так как это делает «Бавария» в Германии. Они находят правильные решения в развитии клуба. Их игроки одни из лучших в нашем чемпионате, очень качественные усиления, великолепная селекция. При этом, их бюджет не намного превышает бюджеты клубов первой пятерки. Их можно только поздравить. Остальным командам нужно посмотреть направления, которые они выбирают, тогда они составят конкуренцию и подготовят игроков к национальным сборным. Их можно только поздравить, закономерный результат", — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России и досрочно завоевал титул.