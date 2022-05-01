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Сегодня, 11:44

Семин сравнил «Зенит» с «Баварией» после четвертой подряд победы в чемпионате России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

«Зенит» на правильном пути. Они явные лидеры в нашем футболе, так как это делает «Бавария» в Германии. Они находят правильные решения в развитии клуба. Их игроки одни из лучших в нашем чемпионате, очень качественные усиления, великолепная селекция. При этом, их бюджет не намного превышает бюджеты клубов первой пятерки. Их можно только поздравить. Остальным командам нужно посмотреть направления, которые они выбирают, тогда они составят конкуренцию и подготовят игроков к национальным сборным. Их можно только поздравить, закономерный результат", — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России и досрочно завоевал титул.

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Семин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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