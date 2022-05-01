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Александр Медведев: «Золотые медали будут вручены всем, кто был в «Зените»

Медведев рассказал, что золотые медали будут вручены всем игравшим в этом сезоне футболистам
Виктория Кравченко
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил «РБ Спорт», что золотые медали чемпионата России получат все футболисты, которые были в команде в сезоне-2021/22.

«Всем, кто был в команде будут вручены или переданы золотые медали!» — заявил Медведев.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв московский «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Зимой из команды ушли защитники Эмануэль Маммана и Данила Хотулев, полузащитники Дмитрий Васильев, Кирилл Кравцов и Даниил Кузнецов, а также нападающий Сердар Азмун. В начале марта из команды ушел защитник Ярослав Ракицкий.

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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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Рубин – Сочи
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