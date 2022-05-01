Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«У Сергея есть впереди рекорд Олега Романцева. Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Ивановича. Сергей не просто работает, у него много звездных игроков. С ними работать тоже тяжело, нужно найти контакт, общие направления. Сильнейший ли Семак российский тренер? Сильнейший тот, кто чемпион. У него возможностей побольше, чем у тренера «Крыльев» Осинькина или Федотова. У нас растет бригада хороших тренеров», — сказал Семин «СЭ».

В рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. Для главного тренера команды Сергея Семака это четвертый трофей победителя РПЛ в тренерской карьере.

Напомним, Семак одержал с «Зенитом» четыре победы в чемпионате России подряд. Он возглавил команду в 2018 году.