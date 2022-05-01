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Семин — о работе Семака: «Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Романцева»

Семин считает, что Семаку нужно стремиться побить рекорд Романцева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«У Сергея есть впереди рекорд Олега Романцева. Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Ивановича. Сергей не просто работает, у него много звездных игроков. С ними работать тоже тяжело, нужно найти контакт, общие направления. Сильнейший ли Семак российский тренер? Сильнейший тот, кто чемпион. У него возможностей побольше, чем у тренера «Крыльев» Осинькина или Федотова. У нас растет бригада хороших тренеров», — сказал Семин «СЭ».

В рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. Для главного тренера команды Сергея Семака это четвертый трофей победителя РПЛ в тренерской карьере.

Напомним, Семак одержал с «Зенитом» четыре победы в чемпионате России подряд. Он возглавил команду в 2018 году.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Юрий Семин
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
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30.04 14:00
Рубин – Сочи
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30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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