В Турции рассказали о сильном качестве потенциального спортдира «Спартака» Кагигао

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, плотно работающий с «Галатасараем», в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора «Спартака».

10 декабря «СЭ» сообщил, что руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Кагигао может стать спортивным директором «Спартака». 55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост.

«Я не думаю, что в «Галатасарае» он берет на себя большую ответственность, но я знаю, что у него много контактов и хорошие взаимоотношения с различными клубами», — сказал Озджан «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Мауро Лео также рассматривается на пост спортивного директора «Спартака».В роли скаута он работал в «Интере», «Ювентусе» (где пересекся с Керубини) и «Роме».