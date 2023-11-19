Газзаев — об уходе из ЦСКА в 2008-м: «Команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов»

Победитель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России во главе ЦСКА Валерий Газзаев в общем интервью обозревателю «СЭ» с Юрием Семиным перед ретроматчем «Локомотива» и ЦСКА рассказал о главной недосказанности в своей тренерской карьере.

— Вспоминаю о том, что в 2008 году, когда-то ли я ушел из ЦСКА, то ли меня ушли — подробнее об этом не буду, пусть это останется между нами, — думаю, что команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов. Не случайно той осенью мы в Кубке УЕФА выиграли все матчи группового турнира с разностью мячей 12-5 — у «Депортиво», «Фейеноорда», «Нанси»...

Мне казалось, что нужно укрепить только две позиции. Не буду говорить, что мы бы выиграли Лигу чемпионов, но у меня не было никаких сомнений, что прошли бы далеко. Считаю, что ЦСКА образца осени 2008 года был сильнее, чем даже в 2005 году. К сожалению, наша любовь тогда закончилась, и мы разошлись. Но остались самые приятные воспоминания, как и обо всех местах, где я работал! (улыбается) Чего желаю и всем своим молодым коллегам!