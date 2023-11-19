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Сегодня, 12:15

Газзаев — об уходе из ЦСКА в 2008-м: «Команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Победитель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России во главе ЦСКА Валерий Газзаев в общем интервью обозревателю «СЭ» с Юрием Семиным перед ретроматчем «Локомотива» и ЦСКА рассказал о главной недосказанности в своей тренерской карьере.

— Вспоминаю о том, что в 2008 году, когда-то ли я ушел из ЦСКА, то ли меня ушли — подробнее об этом не буду, пусть это останется между нами, — думаю, что команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов. Не случайно той осенью мы в Кубке УЕФА выиграли все матчи группового турнира с разностью мячей 12-5 — у «Депортиво», «Фейеноорда», «Нанси»...

Мне казалось, что нужно укрепить только две позиции. Не буду говорить, что мы бы выиграли Лигу чемпионов, но у меня не было никаких сомнений, что прошли бы далеко. Считаю, что ЦСКА образца осени 2008 года был сильнее, чем даже в 2005 году. К сожалению, наша любовь тогда закончилась, и мы разошлись. Но остались самые приятные воспоминания, как и обо всех местах, где я работал! (улыбается) Чего желаю и всем своим молодым коллегам!

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Газзаев и Семин — о матче за чемпионство между «Локомотивом» и ЦСКА в 2002 году: «Золотой матч был равный и неяркий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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