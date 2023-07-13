Семин: «Считаю, что Гайич сильнее, чем Марио Фернандес»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Ну, не вернётся Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него», — приводит слова Семина Metaratings.
11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
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|ЦСКА
|0
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|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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