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31 января, 18:58

Семин положительно отреагировал на назначение Денисова тренером академии «Торпедо»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение экс-полузащитника «Зенита» Игоря Денисова тренером деткой команды «Торпедо» (2011 г. р.).

«Это очень хорошо для футбола, потому что игрок с таким опытом будет работать в детско-юношеском футболе, — приводит слова специалиста «Спорт День за Днем». — Ему есть, что показать людям, и есть, что преподнести детям, чтобы они росли. Он уже работал с более молодыми ребятишками. У него есть в этом большой успех. Ему нравится профессия детского тренера. У него есть много хороших идей, которые он реально может воплотить. Сейчас в школах футбольных клубов очень мало бывших игроков работает. Раньше было наоборот: игрок заканчивал играть и шел в свою академию, которую он оканчивал, и ему давали работу и место. Они много воспитывали игроков, потому что у этих ребят есть, что показать, есть тот опыт, который помогает молодым игрокам расти. Денисову сейчас надо работать. Та работа, которую ему дали, не менее престижная, чем должность главного тренера «Торпедо».

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. 31 января стало известно, что Денисов назначен тренером академии «Торпедо».

Источник: Спорт День за Днем
Игорь Денисов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Семин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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