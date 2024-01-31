Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Урал» — 4:2.

Матч проходил на сборе в Абу-Даби (ОАЭ) в формате 4 таймов по 30 минут.

Дубли за железнодорожников оформили Наир Тикнизян и Вадим Раков. За екатеринбуржцев отличились Итало и Алексей Каштанов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Тикнизян, 11 (1:0). Итало, 30 (1:1). Тикнизян, 41 (2:1). Каштанов, 71 (2:2). Раков, 78 (3:2). Раков, 80 (4:2).