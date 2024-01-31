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31 января, 18:59

Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Урал» — 4:2.

Матч проходил на сборе в Абу-Даби (ОАЭ) в формате 4 таймов по 30 минут.

Дубли за железнодорожников оформили Наир Тикнизян и Вадим Раков. За екатеринбуржцев отличились Итало и Алексей Каштанов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Тикнизян, 11 (1:0). Итало, 30 (1:1). Тикнизян, 41 (2:1). Каштанов, 71 (2:2). Раков, 78 (3:2). Раков, 80 (4:2).

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

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