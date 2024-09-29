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Спортдиректор «Акрона» Задоян: «Оцениваем игру Дзюбы максимально положительно»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

«Игра Артема? В трех матчах «1+3» — оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

36-летний россиянин перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В трех играх за команду форвард забил гол и сделал три результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Акрон
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3
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4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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