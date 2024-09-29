Спортдиректор «Акрона» Задоян: «Оцениваем игру Дзюбы максимально положительно»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

«Игра Артема? В трех матчах «1+3» — оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

36-летний россиянин перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В трех играх за команду форвард забил гол и сделал три результативные передачи.