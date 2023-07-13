Селин — о трансферах бразильцев в «Зенит»: «Благодарю руководство клуба и лично Семака»
Актер Сергей Селин высказался о большом количестве бразильских игроков в «Зените».
«Господи, да пусть приходят бразильцы! «Зенит» и так сильнее всех и лидирует в чемпионате. Ну, пусть и еще один бразилец будет. Не хватит ли нам легионеров-бразильцев? Такая политика клуба. Так делает весь мир, во всех лигах. А мы не хуже, мы даже лучше. Несмотря ни на что, мы проводим такую потрясающую селекцию и трансферы. Молодцы! Благодарю руководство клуба и лично Семака», — цитирует Селина «Спорт День за Днем».
Летом этого года к «Зениту» присоединился Ду Кейрос, который стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». Кроме того, петербуржцы выкупили Густаво Мантуана, ранее выступавшего за команду на правах аренды, и подписали 18-летнего форварда «Коринтианса» Педро Габриэла — он присоединится к команде в следующем году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -