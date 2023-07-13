Селин — о трансферах бразильцев в «Зенит»: «Благодарю руководство клуба и лично Семака»

Актер Сергей Селин высказался о большом количестве бразильских игроков в «Зените».

«Господи, да пусть приходят бразильцы! «Зенит» и так сильнее всех и лидирует в чемпионате. Ну, пусть и еще один бразилец будет. Не хватит ли нам легионеров-бразильцев? Такая политика клуба. Так делает весь мир, во всех лигах. А мы не хуже, мы даже лучше. Несмотря ни на что, мы проводим такую потрясающую селекцию и трансферы. Молодцы! Благодарю руководство клуба и лично Семака», — цитирует Селина «Спорт День за Днем».

Летом этого года к «Зениту» присоединился Ду Кейрос, который стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». Кроме того, петербуржцы выкупили Густаво Мантуана, ранее выступавшего за команду на правах аренды, и подписали 18-летнего форварда «Коринтианса» Педро Габриэла — он присоединится к команде в следующем году.