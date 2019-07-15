Семин – о голе Кварацхелии: "Так всегда бывает – кто уходит из команды, тот ей и забивает"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии в ворота команды, за которую он отыграл полгода. Железнодорожники сыграли вничью с казанской командой в матче первого тура РПЛ – 1:1.

– Когда Кварацхелия покинул команду, вы были очень недовольны. Сегодня он забил...

– Так всегда бывает, когда игрок уходит. Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел. Так и получилось. Я ничего не предполагал, но такое случается.

– Сложно было готовиться к "Рубину"?

– Да, сложно, потому что материал был не качественный. Игроков мы, конечно, знали. Знали, что играют они в четыре защитника, вот и вся информация. (Александр Рогулев)

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