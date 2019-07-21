19:12 | Футбол — РПЛ

Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с "Тамбовом"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую  получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом". 72-летний российский специалист неоднократно выходил за пределы своей зоны и что-то высказывал резервному арбитру.

– Как отреагировали на желтую карточку вам?

– Нормально. Нарушил и нарушил: я вышел из зоны, которую нельзя было покидать. Это правильно. Быстрее бы ВАР ввели, для всех было бы менее болезненно, судейство стало бы качественнее. (Александр Рогулев)

Локомотив – Тамбов

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