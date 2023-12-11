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11 декабря, 23:29

Гашкин считает Промеса лучшим легионером российских чемпионатов

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин поделился мнением о форварде красно-белых Квинси Промесе.

«Кто лучший легионер российских чемпионатов для меня? На сегодняшний день, наверное, Промес. Думаю, на хорошем уровне он поиграет еще пару лет. Может и больше. Для него Россия — мать родная, а в Нидерландах у него уголовные дела, поэтому с подводной лодки он никуда не денется. Хороший футболист не должен терять интереса к игре», — цитирует Гашкина Legalbet.

31-летний Промес в этом сезоне провел 21 игру за «Спартак» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал столько же голевых передач.

Источник: Legalbet
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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