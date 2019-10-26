Семейно-командное фото «Ростова» после победы над «Сочи»

«Ростов» опубликовал совместное фото после победы в матче 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:0). Дубль оформил Роман Еременко, снявшийся в обнимку с Данилой Ведерниковым. Некоторые игроки взяли для фотографии своих детей.

Лучшие традиции лучшей команды продолжаются. Едем дальше!?

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Еременко и Ведерников неразлучны ? С каким фото Рома и Даня у вас ассоциируются? pic.twitter.com/LibpHm6shA — Football Club Rostov (@rostovfc) October 26, 2019