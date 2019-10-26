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Семейно-командное фото «Ростова» после победы над «Сочи»

22:34

«Ростов» опубликовал совместное фото после победы в матче 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:0). Дубль оформил Роман Еременко, снявшийся в обнимку с Данилой Ведерниковым. Некоторые игроки взяли для фотографии своих детей.

Ростов — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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