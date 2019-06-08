Семенов - самый тестируемый РУСАДА российский футболист в 2019 году

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отечественным футболистом в 2019 году, информирует ТАСС.

С января по май игрока трижды проверяли на допинг. В 2018 году Семенов проверялся на допинг шесть раз.

Второе и третье места по количеству пройденных тестирований в 2019 году делят футболисты ЦСКА Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (по два).

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