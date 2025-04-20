Семак: «Рады, что смогли выиграть и находимся в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Рады, что смогли выиграть и находимся в борьбе за чемпионство. К сожалению, не удалось реализовать все моменты. Где-то не хватило более тонкого решения, более точного удара. Это футбол. Когда-то удается реализовывать процент моментов выше нормы, когда-то — ниже. Сегодня, к сожалению, не удалось забить больше, хотя моменты были», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 53 очка и приблизился к лидеру чемпионата «Краснодару» (55). Сине-бело-голубые обошли «Спартак», который с 50 очками идет третьим.