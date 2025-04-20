Адиев о поражении от «Зенита»: «Тяжелый матч, но перед игрой было много нюансов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев прокомментировал матч с «Зенитом» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

«Тяжелый матч для нашей команды, но мы знаем, что перед игрой у нас было много нюансов. Учитывая все наши трудности, можно сказать, хоть даже мы и не набрали очков здесь, можно довольно-таки позитивно отнести. Что касается игры, понятно, «Зенит» владел территориальным преимуществом и моментов создавал больше. Но в плане игры без мяча мы понимали, что сегодня пришлось бы много ею заниматься. Считаю, в принципе, ребята справились и в последние 30 минут были те «Химки», которые с владением мяча более острее выглядели. Я думаю, нам эти последние 30 минут надо как-то за основу взять и двигаться от этого.

Будут ли «Химки» существовать дальше? Я тренер, я отвечаю за спортивную составляющую. Эти вопросы надо задавать руководителям клуба. Насколько руководители клуба меня заверяют, в ближайшее время все нюансы будут устранены и клуб будет существовать», — сказал Адиев.