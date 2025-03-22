Семак заявил, что Вендел не был наказан за красную карточку в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, был ли полузащитник петербургской команды Вендел наказан за удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Наказали ли Вендела в «Зените» за удаление в матче с «Факелом»? Этот вопрос можно адресовать руководству клуба. В команде — нет. С эмоциональной точки зрения, конечно, все понимают, что не всегда игрок может сдержаться. Что касается клубных санкций на этот счет — я не знаю. В команде такого не было», — сказал Семак.

27-летний бразилец получил красную карточку за оскорбительный жест, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.