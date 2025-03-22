Футбол
22 марта, 20:05

Семак заявил, что Вендел не был наказан за красную карточку в матче с «Факелом»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, был ли полузащитник петербургской команды Вендел наказан за удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Наказали ли Вендела в «Зените» за удаление в матче с «Факелом»? Этот вопрос можно адресовать руководству клуба. В команде — нет. С эмоциональной точки зрения, конечно, все понимают, что не всегда игрок может сдержаться. Что касается клубных санкций на этот счет — я не знаю. В команде такого не было», — сказал Семак.

27-летний бразилец получил красную карточку за оскорбительный жест, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.

  • hattabych

    Ну как ГТ может не знать наказан ли его футболист?

    22.03.2025

  • zg

    Минимум!:point_up:?

    22.03.2025

  • Динамов

    А потом - на галеры! Лет на 10.

    22.03.2025

  • Highlander

    Мы в ответе за тех,кого приручили. К.Паустовский.

    22.03.2025

  • zg

    Эх,а в былое,славное время,его б к столбу и плетьми!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    22.03.2025

  • Александр П.

    Семак был наказан Венделом.

    22.03.2025

    • Семак отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»

    Семак считает, что дубль Соболева добавит ему уверенности
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

