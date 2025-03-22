Семак отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова полузащитника команды Андрея Мостового о потере мотивации в команде

Ранее Мостовой предположил, что проблемы «Зенита» связаны с тем, что кто-то из игроков команды потерял мотивацию.

— Спросите у Андрея, кого он имеет в виду. Он вам ответит, а я так не считаю, — начал Семак.

— Вы считаете что в команде нет проблем с мотивацией?

— Да, конечно, — сказал Семак на пресс-конференции.

22 марта «Зенит» разгромил белорусский БАТЭ (5:0) в матче Winlane Суперсерии.