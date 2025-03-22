Футбол
22 марта, 19:53

Семак отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»

Роман Кольцов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова полузащитника команды Андрея Мостового о потере мотивации в команде

Ранее Мостовой предположил, что проблемы «Зенита» связаны с тем, что кто-то из игроков команды потерял мотивацию.

— Спросите у Андрея, кого он имеет в виду. Он вам ответит, а я так не считаю, — начал Семак.

— Вы считаете что в команде нет проблем с мотивацией?

— Да, конечно, — сказал Семак на пресс-конференции.

22 марта «Зенит» разгромил белорусский БАТЭ (5:0) в матче Winlane Суперсерии.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
  • zg

    Ну Соболёк то получил,о чем мечтал и куда рвался!Туда и дорога!

    23.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Нашёлся для кого-то повод раздуть тему конфликта внутри Зенита. Ещё кто-нить на эту тему напишет?

    23.03.2025

  • Сергей Лемской

    Мы же воспринимаем мир в здесь и сейчас, а сейчас, именно Семак, почивший на лаврах занебесного контракта, и является причиной всего происходящего раздрая в команде...

    23.03.2025

  • Сергей Лемской

    Похоже, что именно так, особенно на фоне совершенно неадекватного по сроку контракта. Купил?

    23.03.2025

  • Сергей Лемской

    Совершенно не согласен с Вами. Именно замалчивание проблем и привело Зенит к резкому падению результатов. Всепрощенчеством, Семак не сплотил команду а разобщил, полностью потерял нити управления, перестал быть авторитетом для игроков. Слишком много у него в жизни стороннего, отвлекающего от дела, особенно, контракт с совершенно неадекватным сроком, похожим на приобретение. И, Андрей говорит не только об игроках, но и о ТРЕНЕРСКОМ ШТАБЕ. Это, трезво рассуждая, надо понимать, а не оскорблять человека, не разобравшись в вопросе глубоко и всесторонне...

    23.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Да, Соболев специалист по потере мотивации. И чему Семак удивляется - понимать что выходят бороться за неуважаемую позорную команду - то ещё удовольствие. Даже негры это прочувствовали. У них на родине могут любить и могут ненавидеть - но презирать редко бывает.

    23.03.2025

  • rac135

    Семак, как истинный украинец, считает, что пока бабло немеренно льется, то мотивация не утеряна)

    23.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Наверно, теперь из клубного чата исключат..или уже ?)

    23.03.2025

  • Спартаксис г.м.

    Мостовой там единственный норм футболист! что впрочем неудивительно - фамилия-то Спартаковская)))

    23.03.2025

  • Спартаксис г.м.

    Андрей, иди в Спартак - нашим Царём будешь! :rofl:

    23.03.2025

  • Андрей Гридасов

    4 очка из 15, набранных "Зенитом" в пяти последних матчах чемпионата - видимо, вершина мотивации игроков, по Семаку!

    22.03.2025

  • zg

    Нуууу,от такой кормушки тяжело просто взять и оторваться!)))Главное,хоть какая интрига пока есть,это радует!В любом случае,удачи,Друже,всегда рад видеть!

    22.03.2025

  • zg

    А чего понимать,он по сути не меняется,какой был,такой и есть,просто сейчас упал уровень "материала",старается взять колличеством,но не всегда выходит...

    22.03.2025

  • zg

    Согласен!Рубин крепок,но и не цемент!)

    22.03.2025

  • zg

    Его Соболь подговорил!Развал близится!)

    22.03.2025

  • -философ-

    Если сейчас в команде начнётся срач, то до развала недалеко. Зря Мостовой язык распустил.

    22.03.2025

  • ФОКСИ

    Судя по многим высказаниям Мостового, он шагнул прямо из общеизвестного анекдота про сыновей. один из которых был футболистом.... у него, т.к. совсем нет мзгов, не хватает тормоза промолчать....

    22.03.2025

  • zg

    "Привет Андрей"!:laughing::laughing::laughing:

    22.03.2025

