Семак считает, что дубль Соболева добавит ему уверенности

Главный тренер «Зенита» Сергкй Семак прокомментировал результативность нападающих петеребургского клуба Александра Соболева и Максима Глушенкова.

«Голы добавляют уверенности. Мы так же, как и Соболев, как и все болельщики, ждем его забитых мячей. Главное — работать.

Кто-то из партнеров по команде посмеивался над Александром после его голов сегодня? Не знаю, никто не посмеялся. Не видел, по крайней мере. Не могу сказать.

С чем связано падение результативности Глушенкова? Это связано с тем, что это футбол. Бывают периоды, когда игроки забивают больше, когда-то меньше. Когда-то находятся в хорошем состоянии, когда-то не идет и не залетает. Это абсолютно нормально. Такая же ситуация была со многими другими футболистами, которые подолгу не забивали. Нужно работать, а голы придут», — сказал Семак.

В товарищеском матче против «БАТЭ» 28-летний Соболев оформил дубль.

В этом сезоне на его счету 21 матч, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На счету 25-летнего Глушенкова 17 матчей, в котрых он отметился 10 забитыми мячами и 2 ассистами.