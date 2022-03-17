Семак заявил, что Чистяков сможет сыграть против «Арсенала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

— В каком состоянии Чистяков? Кто еще точно не сыграет?

— Ситуация по травмированным игрокам почти не изменилась. Ловрен продолжает реабилитацию, он получил вызов в национальную сборную. Надеемся, что после сборной он приедет к нам и будет готов помогать команде. Что касается Димы Чистякова, то, думаю, все будет нормально, и он сможет принять участие в игре. Оздоев начинает тренироваться в общей группе. У Вендела дисквалификация, заболел Саша Ерохин. Одоевский тоже не готов.

Чистяков получил повреждение в матче 21-го тура против «Крыльев Советов», 28-летний россиянин был заменен на 64-й минуте встречи.

Матч 22-го тура «Зенит» — «Арсенал» состоится в субботу, 19 марта. Начало — в 19.30 (мск).