Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала». В частности, специалист оценил состоянии Артема Дзюбы.

— В каком состоянии Дзюба, чей отказ от вызова в сборную в последнее время широко обсуждался в западных СМИ?

— На эту тему я с ним не разговаривал. Состояние нормальное, готовится к матчу. Понятно, что сейчас всем непросто. Тем не менее ребята профессионально выполняют работу, а мы делаем максимально от нас зависящее.

Матч 22-го тура «Зенит» — «Арсенал» пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге.